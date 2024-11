Ilgiornaleditalia.it - Farmaci, ok a rimborso per fenfluramina Ucb in crisi epilettiche associate a Lgs

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Già impiegata per sindrome di Dravet oggi è indicata anche per sindrome di Lennox-Gastaut Roma, 15 nov. (Adnkronos Salute) - Ha ottenuto la rimborsabilità in Italia per il trattamento dellealla sindrome di Lennox-Gastaut (Lgs) ladi Ucb. L'indicazione