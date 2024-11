Gamberorosso.it - Falanghina del Sannio: le 11 etichette top secondo il Gambero Rosso

Leggi su Gamberorosso.it

Sono 21 i Tre Bicchieri della Campania assegnati dalla guida Vini d'Italia del2025 e ben 16 sono bianchi. Il Fiano di Avellino e ladelfanno la parte del leone (ma anche il Greco di Tufo). Qui ci concentriamo sulledidelche ci hanno colpito di più.Ladel. Un po' di storia.La, insieme all'aglianico, è il vitigno che ha più storia alle spalle e tra quelli che sono più legati alletradizioni agricole della Campania, ma la sua ampia diffusione è relativamente recente, risalendo agli anni Settanta del secolo scorso. Il nome sembra derivare da "falanx", il palo utilizzato in quei tempi per fare da sostegno alla vite.Col passare dei secoli in Campania si sono differenziate geneticamente due tipologie di; una è quella dei Campi Flegrei, la cui diffusione si deve alla famiglia Martusciello, l'altra è quella del, molto più diffusa, una varietà che sembrerebbe essere originaria di Bonea e che venne riscoperta da Leonardo Mustilli.