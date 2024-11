Cesenatoday.it - Fake news e altri mostri, all’hub di Sant’Egidio due nuove nuove date con il Fakenstein café

Leggi su Cesenatoday.it

Il “nstein”, l’evento suospitatodi(via Cervese, 1260) ) torna con due nuovi appuntamenti: il primo, in programma per lunedì 18 novembre, è “Stand Up Comedy” a tema bufale. In questa occasione andrà in scena uno spettacolo comico a cura di.