Agrigentonotizie.it - Fa shopping on line ma non paga la merce: denunciato 39enne

Leggi su Agrigentonotizie.it

Compra due prodotti on, impegnandosi are con un bonifico di 250 euro, ma dopo avere ricevuto laprova a dileguarsi. La polizia, raccolta la denuncia del venditore, lo identifica e lo denuncia.Undi Canicattì rischia, adesso, di finire a processo per l'accusa di truffa.