F1 prove libere GP Las Vegas 2024 | programma date e diretta tv

Leggi su Sportface.it

La F1 è pronta a tornare in pista. Dopo una settimana di stop, il grande Circus riparte in occasione del Gran Premio di Las. Si tratta del ventiduesimo appuntamento di una stagione che ne conta ventiquattro totali e la corsa ai titoli ormai è agli sgoccioli. Max Verstappen, rinvigorito dal successo ad Interlagos, è pronto a sfruttare il primo match point dell’anno, con Lando Norris che dovrà dare il massimo per tenere i giochi ancora aperti. Nel campionato costruttori può ancora succedere di tutto, con McLaren, Red Bull e Ferrari molto vicine.Il grande evento statunitense avrà luogo tra il 22 e il 24 novembre italiani, corrispondenti al 21-23 locali. A rompere il ghiaccio saranno le, attese per la notte di venerdì. Le FP1 avranno infatti inizio alle 03:30, mentre la seconda sessione andrà in scena tra le 07:00 e le 08:00.