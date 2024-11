Ex gieffina squalificata svela dei retroscena sul suo GF Vip 7

Leggi su 361magazine.com

Extra i protagonisti del GF Vip 7 è stataper aver detto una frase contro Marco Bellavia e nel podcast No Lies lei ne ha parlatondo luci e ombre del suo GFL’exGinevra Lamborghini è stata nella casa del Grande Fratello Vip per quasi un mese dove ha avuto un notevole riscontro e conosciuto i suoi compagni, con i quali ha avuto un bel legame. Tra questi, un flirt anche con Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez.L'articolo Exdeisul suo GF Vip 7 proviene da 361 Magazine.