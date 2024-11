Sport.quotidiano.net - Europei Ladies 40. Mazzetti campionessa con il team italiano

Sara(nella foto) si è laureataeuropea di tennis con l’Italia40. In Turchia la formazione femminile italiana conquista il titolo grazie alle eccellenti prestazioni di Anna Ferrari, Manuela Falleti entrambe tesserate per il Borgotrebbia di Piacenza e Saradel Ct Firenze 1898 che salgono sul gradino più alto del podio nella kermesse europea di categoria. Un risultato raggiunto dopo cinque vittorie fantastiche. Al primo turno ilrosasupera la Gran Bretagna: vincein singolare e nel doppio Ferrari-Falleti. Contro la Turchia un’altra affermazione per 2-1; nei quarti vittoria agevole con la Slovenia e in semifinale prova superlativa con la Norvegia sconfitta per 3-0. Nella finalissima contro la Spagna è stato il doppio a risolvere la bella e combattuta sfida con la coppia azzurra Anna Ferrari e Manuela Falleti che escono vincitrici e così il terzetto azzurro può mettersi al collo la medaglia d’oro europea nella categoria40 femminile.