Esiste una settimana della moda armena E ha il suo perché

Dalla Cina all’Armenia, le settimanesi allargano ben oltre il vecchio blasonato perimetro di New York-Londra-Milano-Parigi. Non è tempo di snobismi, le nuove fashion week sono espressione del cambiamentogeopolitica globale, sottolineano nuovi equilibri e nuove zone di interesse. Come la Yerevan Fashion Week, andata in scena dal 7 al 10 novembre nella capitale(in italiano, Ervan). Qui lainquadra e racconta la condizione e le aspirazioni di una società in evoluzione che si rialza nonostante una storia tragica anche recente, con la guerra combattuta negli ultimi anni contro l’Azerbaigian, dove proprio in questi giorni si tiene la COP 29. Dall’Artsakh, la provincia persa durante l’ultimo conflitto e ora sotto il controllo degli azeri, provengono ad esempio alcune delle rifugiate che hanno realizzato le collezioniserata di apertura insieme a Crelab, progetto sostenibile supportato dal governo Inglese volto all’empowerment rosa.