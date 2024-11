Palermotoday.it - "Energia in sinergia": la transizione energetica spiegata agli over 65, la nuova iniziativa di Adiconsum

Leggi su Palermotoday.it

Labussa alle porte, ma pur sentendone tanto parlare, in tanti, troppi, non hanno idea di cosa questi significhi nel concreto e di come cambierà il loro modo di consumaree risparmiarla, migliorando non solo la propria vita, ma anche quella della collettività e del.