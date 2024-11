Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni puntate dal 16 al 22 novembre 2024: due appuntamenti carichi di tensione

Leggi su Superguidatv.it

Cosa accadrà nella soap turcanella settimana dal 16 al 22? Dopo aver abbandonato lo spazio nel daytime pomeridiano feriale di Canale 5, la serie tv tornerà a farci compagnia giovedì sera e sabato pomeriggio, con due maxi episodi della durata di circa due ore ciascuno. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme., trame settimanali: chi ha ucciso Ozan? Kemal a un passo dalla veritàNella puntata del 16Kemal Soydere sarà a un passo dallo scoprire l’esatta dinamica che avrà portato alla morte di Ozan. Tutto questo farà tremare Tarik, consapevole del fatto che se il fratello scoprisse il suo coinvolgimento nell’omicidio di Sezin, per lui sarebbe la fine.Se Kemal dovesse scoprire come sono andate le cose, per Tarik si spalancherebbero le porte del carcere a vita.