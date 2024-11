Cms.ilmanifesto.it - Emilia-Romagna: la sfida soft tra il sindaco e la preside ciellina

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Tra «Michele» e «Elena», i due candidati si chiamano rispettivamente per nome, non scorre neppure una goccia di sangue (politico). Mentre il mondo là fuori è in guerra, e a .: latra ile lail manifesto.