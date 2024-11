Metropolitanmagazine.it - Elisa, Gwen Stefani, Myss Keta tra i nuovi singoli del 15 novembre

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sono tantissimi gli artisti italiani che hanno scelto come radio date deiin uscita la giornata odierna del 15: dai ritorni di, Tiromancino e Gianni Morandi, passando per i Pinguini Tattici Nucleari e– Dillo Solo Al Buio: Un’intensa ballad uptempo, accompagna il ritorno della cantautrice di Monfalcone con Dillo Solo Al Buio, dedica per la sua migliore amica. Dolce e delicata, l’artista nel testo fornisce un messaggio di speranza: “No, non sei l’unica / Che piange sola in macchina / Fiore del deserto / Non dirlo a nessuno / O dillo solo al buio / Che forse questa volta sarà l’ultima”– Swallow My Tears: Una delicata ballad dal sapore country è il nuovo estratto dall’album Bouquet, in uscita proprio oggi. Sul singolo la frontman dei No Doubt ha dichiarato: “La canzone è stata scritta in Oklahoma in un ranch.