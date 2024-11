Forlitoday.it - "Elezioni, perché chiudere le scuole? Non si possono cercare altri luoghi?"

Leggi su Forlitoday.it

Scrive il segnalante: E' davvero necessarioleper le? Oltretutto per due giorni e mezzo, venerdì pomeriggio e martedì in cui non sono neanche aperti i seggi? Non sarebbe meglioin cui poterle fare? Per esempio: Unieuro Arena, Fiera, Palasport.