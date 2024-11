Metropolitanmagazine.it - È ufficiale: Paul Pogba lascia la Juventus, accordo trovato

la. In queste ore, secondo le ultimissime raccolte da TMW, il centrocampista francese e la società bianconera hannounper la risoluzione consensuale dell’che legava le due parti.Il giocatore, ricordiamo, era stato squalificato per 4 anni l’11 settembre del 2023 a causa di un controllo antidoping del 20 agosto 2023, a margine della sfida dellain casa dell’Udinese. Il TAS di Losanna, nei mesi scorsi, aveva però ridotto la sua squalifica ad un anno e mezzo, col calciatore che quindi potrà tornare in campo a marzo del 2025. La sua speranza, confessata qualche settimana fa, era chiara: “Sono pronto a rinunciare a dei soldi per giocare ancora con la”.Un appello che evidentemente non ha portato risultati, come in fondo aveva lasciato intendere il dt Cristiano Giuntoli lo scorso 19 ottobre a margine della sfida contro la Lazio: “La nostra posizione è molto chiara,è stato un grande calciatore, ora è tanto tempo che è fermo, lo scorso anno e anche quest’anno siamo stati costretti a fare degli investimenti su altri calciatori e in questo momento la rosa è al completo”.