Gravidanzaonline.it - “È normale avere crampetti e dolori all’inizio della gravidanza?”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Buongiorno, sono alla quarta settimana die da più di una settimana ho deial basso ventre. Mi sento spesso la pancia dura, consimili alle mestruazioni e a volte dei. Non è doloroso ma è sempre fastidioso.Ho sempre sofferto di aria nella pancia e non so se questisiano dovuti anche a quello, ma a volte ho questa sensazione perché poi passano leggermente se per esempio cammino. Mi piacerebbevostro parere per tranquillizzarmi. Grazie mille.L'articolo “È?” proviene daOnLine.