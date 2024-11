Cataniatoday.it - Due plessi dell'ex ospedale Ferrarotto ospiteranno i carabinieri: arriva l'ok dalla Regione

Due ex presidi ospedalieri potranno diventare sedi’Arma. Il governo Schifani, su proposta’assessore regionale alla Salute, ha dato il via libera al trasferimento del diritto reale di godimento per 99 anni al comando legioneSicilia di parte’excivile di Ragusa.