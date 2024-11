Udinetoday.it - Dona vestiti usati e ottieni un buono sconto

No allo spreco, dannoso per l’ambiente, sì al riciclo. Il Parco Commerciale Stop Shop Terminal Nord ha deciso di lanciare un'iniziativa per progetto di economia circolare legato agli abiti. “Come ti ri-vesti” prenderà il via venerdì 22 novembre tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19 fino a.