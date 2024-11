Calciomercato.it - DIRETTA Amichevole Under 21, Italia-Francia 1-0: Casadei sblocca sotto misura! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra gli Azzurrini di Nunziata e le Bleuets di Baticle in tempo realeL’21 affronta i pari età dellaa Empoli in una garadi preparazione agli Europei di categoria in programma il prossimo anno. Una sfida tra due Nazionali già qualificate alla fase finale che si terrà in Slovacchia.Carmine Nunziata, ct dell’21 (foto Ansa) – Calciomercato.itDopo aver vinto il suo girone da imbattuti con sei vittorie e quattro pareggi, gli Azzurrini di Carmine Nunziata vanno a caccia di conferme contro un avversario dillo. L’obiettivo è quello di testare la formazione che tenterà di dare l’assalto al titolo continentale21 che si disputerà a giugno. Le Bleuets di Gerald Baticle, invece, si sono qualificati come una delle migliori seconde arrivando alle spalle della Slovenia.