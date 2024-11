Lanazione.it - “Dioggene“, Stefano Fresi a Corciano e Marsciano

Leggi su Lanazione.it

La stagioni del Teatro della Filarmonica die del Teatro Concordia di, organizzate dallo Stabile dell’Umbria, prendono il via con l’estro e la simpatia di, protagonista dello spettacolo ““ (nella foto) scritto e diretto da Giacomo Battiato per l’attore romano. In scena domani alle 21 ae lunedì alle 20.45 a. Lo spettacolo è diviso in tre parti, tre quadri, e ruota intorno a un unico personaggio, un attore famoso dal nome Nemesio Rea. Nel primo quadro, Nemesio interpreta un proprio testo, scritto in autentico volgare duecentesco. Nel secondo quadro, si trova Nemesio nel suo camerino, mentre si veste, apprestandosi ad andare in scena. Ma non è dello spettacolo che parla, ma dell’avvenuta rottura violenta con la moglie, tra pianti, grida e insulti.