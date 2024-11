Dimessaricoveratatrasferita d' urgenzamuore a 18 mesi

Quotidiano.net - Dimessa,ricoverata,trasferita d'urgenza,muore a 18 mesi

Leggi su Quotidiano.net

Dimessa, ricoverata e poi trasferita d'urgenza all'ospedale di Massa Carrara dove poi è morta. Vittima una bimba di un anno e mezzo sulla cui morte, come riporta oggi La Nazione, indaga la Procura di Massa Carrara. La bambina è morta in ospedale a Massa dove era stata trasferita dal policlinico Le Scotte di Siena. Nell'ospedale senese la piccola sarebbe stata portata due volte dai genitori: dopo un primo accesso perchè si sentiva male, sarebbe stata dimessa dopo alcuni accertamenti. Poche ore dopo il ritorno a casa si sarebbe reso necessario portare di nuovo la bambina alle Scotte dove sarebbe rimasta ricoverata per alcuni giorni venendo poi trasferita d'urgenza all'ospedale di Massa dove è morta.