Liberoquotidiano.it - Dimessa, ricoverata e trasferita d'urgenza: muore a 18 mesi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Siena, 15 nov. - (Adnkronos) - E' morta ad appena un anno e mezzo dopo essere statae quindid': la tragedia si è consumata all'ospedale del Cuore di Massa, dove la piccola era statadal policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo la Procura di Massa Carrara, come riporta oggi il quotidiano 'La Nazione'. Il pubblico ministero ha già fatto acquisire le cartelle cliniche e ha disposto l'autopsia per capire quale patologia ha provocato morte la piccola che viveva con la famiglia in provincia di Siena. Secondo quanto è stato fino a ora ricostruito, la bimba era stata portata al policlinico senese in seguito a un malore. Dopo gli accertamenti è stata, ma il suo stato di salute non è migliorato e poco dopo la famiglia l'ha portata nuovamente al policlinico, dove è stataper alcuni giorni.