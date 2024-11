Panorama.it - Dietro le quinte del Calendario Pirelli

Nella cornice del Natural History Museum di Londra,ha svelato il suo attesissimo2025, intitolato Refresh and Reveal. Firmato dal fotografo americano Ethan James Green, questa edizione segna un ritorno alla celebrazione della sensualità e della bellezza attraverso un linguaggio contemporaneo che abbraccia diversità e autenticità. Il fotografo ha catturato una narrazione intima e potente, scegliendo come protagonisti attori, artisti, modelli e cantanti provenienti da tutto il mondo.Realizzato tra maggio e giugno sulle spiagge di Miami, a Historic Virginia Key Beach Park, ilsi distingue per un cast di eccezione, che include anche la cantante Elodie. Lavorando con un team di creativi guidato da Tonne Goodman, ex Fashion Editor di Vogue US, Green ha scelto di esplorare materiali e pose che rivelano senza esibire, giocando con abiti che fungono da cornice per il corpo umano.