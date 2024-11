Dell' Orco la sinistra sbanda su Fitto Il Sistema Italia | Va votato

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'imbarazzante impasse che i socialisti europei, con il Pd in prima linea, stanno causando a Bruxelles per impedire che Raffaele(Fdi/Ecr) diventi vicepresidente esecutivoa Commissione Ue è molto simile alla famosa battuta del marito che si taglia gli attributi per fare un dispetto alla moglie. Solo che i demni, con il loro ricatto (sì ain Commissione ma non da vicepresidente), il dispetto lo stanno facendo ai propri concittadini. La tiritera sta diventando talmente riprovevole che il “Paese reale” al gran completo sta cercando di convincere pubblicamente il Pd a fare ciò che non sono più in grado di fare da decenni: il bene. Da Confindustria alla Coldiretti, passando per Confcommercio e Confcooperative, i settori produttivi implorano il Pd affinché votinell'interesse: «Abbiamo di fronte sfide decisive perla sopravvivenza stessa di filiere fondamentalia nostra industria.