Ilpiacenza.it - Dalle discipline artistiche alla ristorazione: le figure “introvabili” per le aziende piacentine

Leggi su Ilpiacenza.it

artistico-espressive ai servizi sanitari e sociali, fino. Sono alcuni dei posti di lavoro vacanti nel mese in corso – novembre 2024 – in cui si conferma per ledi Piacenza e provincia, «la difficoltà nel reperimento di alcuneprofessionali.