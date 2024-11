Messinatoday.it - Dalle consulenze gratuite ai punti informativi: Giornata contro la violenza sulle donne al Policlinico

Leggi su Messinatoday.it

Tre eventi per celebrare laInternazionale per l’eliminazione dellale. Ildi Messina, in sinergia con l’Università di Messina, promuove tre eventi nell’ambito della quarta edizione dell’(H) Open Week dedicata a tale tema, manifestazione promosso dalla.