Quotidiano.net - Dal Calendario dell’Avvento alle palline ripiene di ’minis’

Leggi su Quotidiano.net

Loacker anche quest’anno ha ideato tanti prodotti dedicati a ogni momento delle feste. Si inizia con ilche accompagnerà, con la giusta dose di dolcezza, verso la notte del 24 dicembre. Ci sarà anche un ’Gnometti’, realizzato in cartone riciclabile con 24 piccole bontà Loacker, tra le più amate. Da non perdere il ’Latta Happy Holidays’ e la confezione in cartone ’Best of Moments Happy Holidays’, entrambe con il decoro di un pupazzo di neve su sfondo rosso Loacker e fiocchi di neve color oro. Altra proposta è la confezione a forma di albero di Natale innevato, ripieno di gustosi minis. Per concludere 4anche questedi minis.