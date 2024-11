Sbircialanotizia.it - Da Morricone a Piovani, A Buenos Aires si celebra in danza il grande cinema italiano

Gran gala il 20 novembre al Teatro Coliseo in occasione della visita in Argentina del presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Tra i protagonisti della serata-evento Alessandro Frola e XueLin, il duo Riva& Repele, il re del flamenco Sergio Bernal, Emanuela Bianchini e Damiano Grifoni, gli 'scaligeri' Laura Farina e Francesco Della Valle In .