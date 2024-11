Sport.quotidiano.net - Cross Internacional de Italica. Crippa ritorna in pista. Campestre a Siviglia poi Europei in Turchia

Si rivede in azione Yeman, l’azzurro si prepara infatti a tornare in gara nel. Domenica è prevista la sua partecipazione aldea Santiponce, alle porte di, città dove quest’anno ha siglato il record italiano di 2h06:06 della maratona. Il test sarà l’unico prima dell’ultimo obiettivo stagionale, ovvero glidi Antalya () in programma l’8 dicembre. La gara, tra le tappe di riferimento del World AthleticsCountry Tour, sarà un buon banco di prova per il corridore che nell’ultimo anno si è concentrato soprattutto sui 42,195 km. In Spagna se la dovrà vedere, su tutti, con l’argento olimpico dei 10.000 metri e campione della Diamond League nei 5000 Berihu Aregawi. Oltre l’etiope non mancherà la concorrenza, sono infatti iscritti pure gli ugandesi Hosea Kiplangat, Dan Kibet e Keneth Kiprop.