Così perdiamo cifre importanti

Ivonne Grammatico, titolare insieme al marito della tabaccheria: "Prima dell’apertura del cantiere intercettavamo tanta gente di passaggio, adesso l’abbiamo completamente persa. Ma anche i clienti abituali sono stufi di dover fare file interminabili in auto, cercare parcheggi, e girare tra strade alternative. La riapertura della rotatoria aiuterebbe. Intanto abbiamo calcolato un 40% in meno di entrate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Sono. A tal proposito abbiamo fatto riunioni, segnalato il problema e chiesto aiuti o bonus, fino ad ora non abbiamo ricevuto risposta. Ma le spese continuiamo ad averle tutte."