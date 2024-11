Ilrestodelcarlino.it - Corteo No Melony Day oggi a Bologna: in 150 alla manifestazione, la diretta

, 15 novembre 2024 – Ildel No Meloni day è partito da Piazza Verdi con 150 studenti, appartenenti ai collettivi Cua e Cambiare rotta. La, contro il governo, nasce per contestare i tagli all’istruzione e le politiche dell’esecutivo Meloni in generale.