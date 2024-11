Ravennatoday.it - Corre ancora l'inflazione, Ravenna tra le 10 città con i rincari maggiori d'Italia: un aumento di 326 euro a famiglia

Leggi su Ravennatoday.it

una volta tra lepiù care d'. L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'di ottobre, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa di tutte lepiù care d', in termini didel costo della vita. Non.