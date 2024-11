Lapresse.it - Cop29, proteste a Baku: un serpente gigante simboleggia i Paesi inquinanti

Nuovo giorno didurante la, il vertice delle Nazioni Unite per il clima in corso a, in Azerbaigian. All’esterno della sede gli attivisti non si fermano: dipingono, espongono striscioni e si travestono alla ricerca di simboli per rappresentare il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Dopo il costume da orso polare, l’altro animale esposto al summit dai manifestanti è stato undi grandi dimensioni, accompagnato dallo slogan “Estirpiamo i serpenti”, metafora deipiù, utilizzatori dei combustibili fossili e maggiori emissori di CO2.