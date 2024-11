Sport.quotidiano.net - Contro chi gioca Sinner in semifinale alle Atp Finals: cosa serve a Ruud e Rublev per passare

Torino, 15 novembre 2024 – Non sarà Alexander Zverev l’avversario di Janniksabato inAtpdi Torino. Il gigante tedesco, numero 2 al mondo, vincendo 7-6, 6-4 la sfida con Carlos Alcaraz, si è garantito la vittoria del Gruppo Newcombe: ora affronterà Taylor Fritz. L’azzurro re del ranking, come vincitore del girone Nastase, si troveràil secondo classificato dell’altro raggruppamento. - Carlos Alcaraz è fuori. Non basta la pur bella vittoriadopo il ko all'esordio con. Il suo torneo è stato senz’altro condizionato dalla stanchezza e dal malessere nel match di debutto. Ma è anche vero che questa superficie, al coperto, non esalta le sue qualità. Stasera sil’ultimo indel Newcombe,. Per il norvegese, finora, una vittoria e una sconfitta, mentre il russo è ancora a quota zero punti e deve vincere 2-0, sperando che poi il conteggio dei game lo premi a scapito dello scandinavo.