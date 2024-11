Lopinionista.it - Conte: “I ministri promettono mari e monti ai territori, poi dopo il voto i soldi non ci sono più”

BOLOGNA – “Tutti ida Roma si dedicano alle campagne elettoraliali, regionali in questo caso, per promettere. Però poi lo vediamo: è successo in Abruzzo, è successo in Basilicata e immagino succederà anche in Liguria, dove appena si è votato, un attimotutti queipromessi dadella sanità, della cultura e delle infrastrutture, poi non cipiù.promesse al vento, il governo dovrebbe stare attento a scendere in campo in modo così illusorio rispetto ai cittadini”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe(foto), in visita a Bologna a due giorni dalle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna.L'articolo: “Iai, poiilnon cipiù” L'Opinionista.