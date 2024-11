Sbircialanotizia.it - Confindustria nautica partecipa al Metstrade di Amsterdam con 74 aziende

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il made in Italy è leader mondiale nel settore di componentistica e accessori nauticicon 74aldi, il salone internazionale dedicato agli operatori del settore della componentistica e degli accessori per l’industriada diporto, che partirà il 19 novembre. La 'collettiva' di imprese è organizzata in collaborazione .