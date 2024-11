Trevisotoday.it - Conegliano ospita Pinerolo prima della grande sfida

Leggi su Trevisotoday.it

Tutto in una settimana. La Prosecco Doc Imoco, dopo una campagna europea che seguita a regalare soddisfazioni, è pronta a rituffarsi in un doppio turno di campionato che in chiaveto (e Coppa Italia di conseguenza) mette in palio pesanti.La prossima tappa è quella di domenica.