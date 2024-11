Feedpress.me - Claudio Ranieri: "Friedkin mi ha dato carta bianca. Ora tocca a me riportare la Roma in alto"

«A Danho parlato in faccia e mi ha lasciato a bocca aperta per il bene che vuole a questo club. Se mi ha chiamato si è reso conto degli errori. Mi è stata data, sono stato chiamato perlain, oraa me ». Lo ha dettoin conferenza stampa. «Io sarò l’uomo vicino la famiglia. Si farà tutto insieme. Si cercherà di fare.