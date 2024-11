Romatoday.it - Circus Follies al Teatro Elsa Morante, con laboratori e spettacolo di Circo

Leggi su Romatoday.it

Al, presso il Piazzalenel quartiere Laurentino, sabato 16 e domenica 17 novembre sarà un weekend di. In collaborazione con la Scuola Romana diil, in programma dueindirizzati a due differenti fasce d’età: per gli adolescenti dai.