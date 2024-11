Romadailynews.it - Cina: 7 localita’ premiate come “Migliori villaggi turistici” da UN Tourism

Pechino, 15 nov – (Xinhua) – Settecinesi sono stati premiati” dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UN) nella selezione di quest’anno, secondo il ministero della Cultura e del Turismo. Annunciati nel corso di una riunione dello UNtenutasi oggi a Cartagena, in Colombia, ora di Pechino, i nuovi aggiunti portano a 15 il numero totale dicinesi riconosciuti”, rendendo lail Paese con il maggior numero diche detengono questo titolo. Isono Azheke, nello Yunnan, Guanyang, nel Fujian, Shibadong, nello Hunan, Taoping, nel Sichuan, Xiaogang, nell’Anhui, Xitou, nello Zhejiang e Yandunjiao, nello Shandong. I, che si estendono nelle regioni orientali, centrali e occidentali del Paese, sono altamente rappresentativi in termini di geografia, cultura e modelli di sviluppo e mostrano i notevoli risultati ottenuti dallo sviluppo del turismo rurale in