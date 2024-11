Palermotoday.it - "Ciack Classici in rete", gli studenti delle medie portano Giufà e gli spettacoli della tradizione su TikTok

Leggi su Palermotoday.it

Timido e appartato si è travestito da fantasma, e come un fantasma si muove in una sala illuminata dagli schermi di smartphone su cui alienati viaggiano gli sguardi e le attenzioni dei suoi coetani., ha 12 anni, non ha uno smartphone e in questa notte di Halloween è l’unico ad accorgersi e.