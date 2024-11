Oasport.it - Chi sono le giocatrici del Giappone che affronteranno l’Italia in BJK Cup. Occhio al doppio

Leggi su Oasport.it

Domattina, a partire dalle ore 10.00,scenderà in campo a Malaga contro ilper i quarti di finale della Billie Jean King Cup 2024. Le azzurre, esentate dal primo turno delle Finals in qualità di finaliste della scorsa edizione, si apprestano a cominciare il loro percorso contro una squadra discreta ma senza grandi eccellenze dopo il forfait di Naomi Osaka.La selezione nipponica, priva della sua stella, è stata comunque in grado di battere la Romania 2-1 entrando così tra le migliori otto nella massima competizione mondiale tennistica per nazionali al femminile. Il Paese del Sol Levante, nel confronto di ieri, non ha schierato la sua singolarista meglio piazzata nel ranking mondiale Moyuka Uchijima (n.56), che resta comunque una possibile soluzione a disposizione del capitano Ai Sugiyama.