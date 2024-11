Sport.quotidiano.net - Champions League. Vero Volley, prima da urlo. Battaglia fino al quinto set. Vittoria storica di Eccheli

per la MintMonza che ha festeggiato il suo esordio assoluto incon un sudatissimo ma meritato 3-2 casalingo contro l’Olympiacos. I greci, con l’ex Azzurro Dragan Travica in cabina di regia e Andrea Gardini in panchina come coach, sono partiti col freno a mano tirato ma approfittando degli errori in battuta dei padroni di casa hanno portato a casa il primo set. Nel secondo, con Ibrahim Lawani al posto di Arthur Szwarc, Monza ha però reagito, pareggiando i conti e tornando in corsa per la. Nel terzo, è salito in cattedra un ottimo Ivan Zaytsev (7 punti nel parziale) ma ancora meglio ha fatto dall’altra parte Aleksandar Atanasijevic (top scorer con 23 punti). L’ex Perugia ha messo a terra dieci palloni, riportando avanti i suoi. Con le spalle al muro, la formazione del Consorzio non ha mollato e in volata si è garantita il tie-break dopo grazie a un Taylor Averill finalmente incisivo in attacco e a muro oltre che in battuta è volata subito sul 4-1, salvo farsi subito raggiungere sul 5-5.