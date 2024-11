Vanityfair.it - Céline Dion brilla (ed emoziona) sulla passerella di Elie Saab

La cantante, ancora una volta, ha amplificato le emozioni con la sua inconfondibile voce esibendosi per The 1001 Seasons of, la sfilata evento nata per celebrare i 45 anni della maison. Insieme a lei J Lo, Camila Cabello e infine Halle Berry, che ha rispolverato un abito speciale, indossato nel 2002, in uno momenti più significativi della sua carriera