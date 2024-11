Cataniatoday.it - Catania tra le città con meno verde urbano: l'iniziativa #AlberiPerIlFuturo per migliorare l'ambiente

Leggi su Cataniatoday.it

“Nel report Top Green Cities 2024,è tra lecon lo spaziopiù limitato in Italia. Il capoluogo etneo si ferma al 22% di spazio, corrispondente a 38 metri quadrati per abitante. Inoltre,occupa l'ultimo posto per la percentuale di alberi nelle, con.