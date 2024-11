2anews.it - Castellammare di Stabia, tra la movida con pistola giocattolo pronta a sparare: arrestato 19enne

Leggi su 2anews.it

A casa delincensurato, adi, sono stati rinvenuti e sequestrati 113 grammi di hashish e un altro caricatore con 7 colpi., giovani, armi e droga. I Carabinieri sono impegnati nei controlli notturni in tutta la provincia, non solo a Napoli, nell’ambito dei servizi volti al controllo dei giovani per frenare .