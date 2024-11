Anteprima24.it - Casillo (PD): “La Corte Costituzionale conferma la nostra posizione. L’autonomia non garantisce equità e coesione nazionale”

Tempo di lettura: < 1 minuto"La decisione della Corte Costituzionale conferma la fondatezza del nostro ricorso contro l'Autonomia Differenziata voluta dal Governo Meloni. Come Partito Democratico abbiamo sempre ribadito che qualsiasi forma di autonomia deve basarsi su principi di equità e solidarietà, garantendo pari diritti e servizi essenziali a tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione di appartenenza. Un pronunciamento che rafforza il nostro impegno a costruire un'autonomia che non aumenti le disuguaglianze, ma contribuisca a consolidare l'unità e la forza della Repubblica" – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo regionale del Partito Democratico.