Corriereadriatico.it - Case popolari, un incubo anconetano. Di Ruscio: «Ho trovato cantieri fermi da 10 anni»

Leggi su Corriereadriatico.it

ANCONA «Quella di via Marchetti è una problematica molto complessa. Il progetto c?era sulla carta, ma la sua realizzazione non era scontata, visto che se i privati non.