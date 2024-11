Lapresse.it - Carabinieri: Crosetto, Luongo nominato per professionalità non per amicizia

Leggi su Lapresse.it

Roma, 15 nov.(LaPresse) – “Porgo omaggio alla bandiera dell’Arma e ai gonfaloni presenti, saluto a tutti coloro che hanno pagato con la vita il loro servizio al Paese e ai tanticaduti. Ricordo iscomparsi il 6 aprile scorso. Le organizzazioni si fondano su ingranaggi che le tengono in vita. La nomina dinon è stata fatta perma per, scegliere vuol dire fare un atto sofferto, il ministro ha scelto per il bene del Paese, dell’Arma e delle Forze Armate. Dobbiamo recuperare la fiducia della gente, in un’epoca in cui chi ha il potere lo deve utilizzare per il bene delle istituzioni”. Così il ministro della Difesa, Guido, durante la cerimonia di insediamento del nuovo comandante Generale dei, Salvatore