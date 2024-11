Riminitoday.it - Camminata solidale, appuntamento all'arco d'Augusto: il ricavato andrà alla ricerca sul tumore al pancreas

Leggi su Riminitoday.it

Unaper celebrare la Giornata delal, che ricorre ogni 21 novembre. Domenica prossima, 17 novembre, l’sarà alle 8 in punto, all’di, per unache si snoderà per 5 chilometri, passando per piazzale Kennedy attraverso il.