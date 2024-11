Perugiatoday.it - Calcio serie C, Grifo a Pineto in piena emergenza. Zauli: "Fiducia in chi scenderà in campo"

Il Perugia fa rotta verso l'Abruzzo non nelle condizioni in cui si augurava. Ovvero a ranghi ridottissimi. Appare molto improbabile infatti il recupero di due pilastri della squadra come Gabriele Angella e Daniele Montevago. La decisione di non impiegarli sarà presa in funzione delle prossime.